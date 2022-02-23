أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

06:00 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير حتى الجمعة 25 فبراير ٢٠٢٢.

وأضافت الهيئة، إنه يؤثر منخفض جوي على البحر المتوسط، وظواهر جوية تعمل على انخفاض درجة الحرارة، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشده تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً.

ولفتت إلى أن الأمطار تكون على الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال سيناء.

كما يوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

44 (2)44 (3)44 (1)

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الرياح الأمطار

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