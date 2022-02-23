حصة في الأرض وقيمة القسط.. الرد على 10 أسئلة عن الحجز الجديد للإسكان



كتب- محمد عبدالناصر:

بعد أن بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، إجراءات الحجز في شقق الإسكان الموسط سكن مصر ودار مصر وجنة، ظهرت أسئلة كثيرة عند راغبي الحجز والتقديم حول كيفية حجز شقة في مشروعات وزارة الإسكان، والتي يتم توضيحها على النحو التالي وفقا لكراسة الشروط المنظمة للحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - ما هو مقدم الحجز لهذه المشروعات؟

بالنسبة لمقدم الحجز يبدأ من 15% للوحدات الأقل من مليون و100 ألف، أما إذا زاد سعر الوحدة عن ذلك يكون المقدم 20% سواء في مبادرة الـ3% أو الـ8%.

2- بعد سداد جدية الحجز.. هل يمكن التغيير من مشروع لآخر في طرح الإسكان؟

كراسة الشروط الخاصة بحجز المشروعات أتاحت للمتقدم تغيير رغبة صاحب الطلب من مشروع إلى آخر شرط أن يكون مبلغ جدية الحجز يكفي للمشروع، بمعنى إذا كان المتقدم سدد 40 ألف جنيه فلن يستطيع الحجز في مشروع آخر، أما إذا كان سدد 60 ألف جنيه فيمكن الحجز في مشروع دار مصر أو سكن مصر.

3- هل شقق الطرح الجديد لها حصة في الأرض؟

الوحدة السكنية محل الطرح لها حصة من الأرض تعادل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

4- كم تقدر قيمة القسط؟

تقدر قيمة القسط طبقا لعدة معايير أبرزها نوع المشروع ونسبة تميز الوحدة وعمر المتقدم والدخل الشهري للمتقدم، فمتوسط الأسعار تتراوح ما بين 2000 جنيه وحتى 6000 جنيه شهرياً.

5- لو مقدم على شقة إسكان اجتماعي هل يمكن التقدم في هذه المشروعات؟

يجوز التقدم لحجز وحدة في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، حال كون عدم التخصيص، لكن بشرط سحب جدية الحجز وإرفاق إيصال سحب مبلغ جدية حجز مشروع الإسكان الاجتماعي، أما في حالة التخصيص الوحدة فلا يجوز.

6- ما الأوراق المطلوبة الخاصة بالدخل لأصحاب المهن الحرة؟

يتم إحضار مفردات مرتب من محاسب قانوني، وصورة للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.



7- هل برنت التأمينات مطلوب للتقديم؟

برنت المرتب من الأوراق المطلوبة لكن في حال عدم وجود تأمين على المتقدم فلا يتم استبعاده.

8- ما هو الحد الأقصى للدخل الشهري؟

الدخل الشهري لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة في مبادرة الـ3%، أما مبادرة الـ8%، فالدخل الشهري للأعزب لا يزيد عن 40 ألف جنيه، و50 ألف جنيه للأسرة.

9- هل القسط ثابت أم متزايد؟

هناك أنظمة مختلفة داخل البنك يحددها العميل المخصص لو الوحدة فهناك من يقومون بتثبيت القسط الشهري وآخرون يوافقون على أن يكون القسط منخفض مع السماح بزيادة نسبة 7%.



10- هل يمكن لأصحاب المعاشات التقديم والحجز في هذه المشروعات؟

يجوز التقديم مع سداد ممقدم حجز يصل لـ40% من قيمة الوحدة.