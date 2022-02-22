"زراعة النواب" توصي باجتماع لوزير الأوقاف لحل مشاكل قرى الدقهلية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، بعقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل بحضور وزير الأوقاف، لبحث آليات عمل لجنة حل مشكلة قرى الدقهلية

جاء ذلك خلال مناقشتها طلبات الإحاطة المقدمة من نواب دائرتى أجا والسنبلاوين بشأن مشكلة النزاع على الأراضي المقيم عليها أهالى قريتى الزريقي ومنشأة الإخوة.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن اللجنة سبق وناقشت تلك المشكلة من قبل، كما تم التواصل مع وزير الأوقاف، لحل المشكلة التي قارب عمرها اكثر من سبعين عاما، وان تم التوصل مع وزير الأوقاف الى أهمية حل الأزمة لتخفيف العبء على المواطن ومن أجل المصلحة العامة للدولة أيضا.

وأضاف، اتفقنا على تشكيل لجنة لتقييم سعر الأرض، بحيث لا تكون أسعار وقت وضع اليد والأسعار الحالية، وأن يكون هناك تسهيلات في السداد، خاصة وأن الأرض توارثتها أجيال.

وتساءل الحصري، عن سبب عدم استكمال تشكيل اللجنة حتى الآن، مشيرا إلى أن هيئة الأوقاف أرسلت لكل الجهات الممثلة في اللجنة، لترشيح ممثلين لها، إلا أن هناك بعض الجهات لم ترد بترشيح ممثليها في اللجنة حتى الآن.

ومن جانبه قال المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المستشار أسامة الوردانى، أنه بالفعل قد صدر قرار من رئيس هيئة الأوقاف بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية وعضوية ممثلين عن كل من هيئة المساحة ومدير عام الملكية العقارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ووزارة الإسكان وإدارة الأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف ومدير منطقة الأوقاف بالدقهلية ومدير إدارة هندسة الأعيان بالهيئة ومدير إدارة الاستبدال بالهيئة، لبحث موضوع طلب الإحاطة.

وأضاف، ومن المقرر ان تتولى اللجنة تقدير قيمة أعيان الوقف وتقدير مقابل حق الانتفاع والتملك وذلك فيما يتعلق بجميع الطلبات المقدمة للهيئة، على أن تراعى اللجنة جميع الاعتبارات والتصرفات الخاصة بعملية التقييم سواء مدة شغل العين وحسن نية الشاغلين وأى تصرفات على العين محل التقييم.

ومن جانبه قال محسن فودة رئيس الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعى، ان جميع التعاملات والتصرفات التي قام بها الاهالى مع هيئة الإصلاح الزراعى، سيتم الاعتداد بها لدى هيئة الأوقاف وسيتم عمل مقاصة من الهيئتين.

وطالب النائب إيهاب انيس، عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد دور كل عضو في اللجنة حتى يكون واضحا دور كل منهم في قرار التشكيل.

وعقب النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، بأن ذلك الأمر سيتم بحثه في اجتماع اللجنة المقبل بحضور وزير الأوقاف وكامل تشكيل اللجنة، للاتفاق على آلية عمل اللجنة.

وأكدت النائبة آية فوزى فتى، ضرورة الإسراع في عمل اللجنة ومراعاة أوضاع ومعاناة الأهالى، في الأسعار، وذلك في محاولة للتخفيف عنهم.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، باستكمال المناقشة في الأسبوع بعد المقبل، بحضور وزير الأوقاف، لبحث آليات عمل اللجنة وسبل التيسير على الأهالي.