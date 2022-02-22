"سياحة النواب" تبحث استعداداتها التنظيمية لزيارة جنوب سيناء

10:59 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
"سياحة النواب" تبحث استعداداتها التنظيمية لزيارة جنوب سيناء

النائبة نورا علي

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كتب - نشأت علي
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، اجتماعًا موسعًا، مساء الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، برنامج الزيارة الميدانية التي ستقوم بها خلال الفترة القادمة إلى محافظة جنوب سيناء، للوقوف على المشاكل والمعوقات البيئية التي تواجه القطاع السياحى، وسرعة العمل على حلها.

وأشارت رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إلى مشروع قانون إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي، وذلك استعدادًا وتمهيدا لمناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة.


وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، استمرار متابعة التوصيات التي سبق وأن أرسلتها للوزارات المختلفة في اجتماعاتها السابقة فيما يخص قطاع السياحة والآثار.

لجنة السياحة النائبة نورا علي جنوب سيناء

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