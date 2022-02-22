مدبولي يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة "اقتصادية قناة السويس"

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونص القرار أن يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس محمد يحيي زكي رئيس الهيئة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي: