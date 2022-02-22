أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 أيام من عدم الاستقرار

09:37 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 3 أيام من عدم الاستقرار

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء حتى الجمعة المقبل، حيث يوجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الـ3 أيام المقبلة على النحو التالي:

- الأربعاء 23 فبراير 2022:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 24 فبراير 2022:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 25 فبراير 2022:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

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