بايدن يعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

09:33 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
بايدن يعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن ‏واشنطن ستبدأ في فرض عقوبات أقوى من تلك التي فرضتها في عام 2014، مشيرًا إلى أن موسكو ستدفع ثمنًا لتلك الخطوات التي تتخذها بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، ‏أن ما أقدم عليه بوتين يتطلب ردًا حاسمًا وسريعًا من قبل المجتمع الدولي، مشيرًا إلى ما من أحد يريد اندلاع حربًا.

وأعلن بايدن أن إدارته ستبدأ في تنفيذ 4 حزم من العقوبات على مؤسسات روسية، وأنه اعتبارا من غد ستيدأ تطبيق حزمة عقوبات على النخبة السياسية الروسية.

كما أعلن فرض عقوبات اقتصادية ومالية على دائرة الحكم الروسية واستهداف عائلاتهم.

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، أعلن الاثنين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

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