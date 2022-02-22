وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل لبحث الترتيبات اللوجستية لمؤتمر المناخ

كتب - محمد نصار:

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لأول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري وذلك بمشاركة خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور السفير أشرف إبراهيم منسق عام الجزء اللوجستي والتنظيمي عن وزارة الخارجية، وممثلي كل من وزارات الاتصالات والصحة والطيران المدني.

وأوضحت وزيرة البيئة - حسب بيان للمحافظة - أن الورشة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم المؤتمر من خلال محاور رئيسية وهي الاتصالات، والصحة، والإقامة، والنقل، والطيران المدني، والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة.

وقدمت وزيرة البيئة خلال الجلسة الافتتاحية عرضا لخارطة الطريق المقترحة من الجانب المصري والهيكل التنظيمي للمؤتمر تم خلاله شرح الهيكل المؤسسي من خلال رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا وعضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان.

وشددت الوزيرة، على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة للخروج بخطة عمل مشتركة تلبي احتياجات المشاركين في المؤتمر مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية وحرصها على استضافة هذا الحدث العالمي، ومتابعته لخروج المؤتمر بالصورة المشرفة لمصر والخروج بتوصيات متوازنة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية بشأن كل محور من محاور المؤتمر ، مع أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدني ، وكذلك الاتفاق على مواعيد العمل قبل المؤتمر بمدة شهر نظرا لأهمية هذا المؤتمر في تنفيذ إجراءات مواجهة تغير المناخ.

من جانبه أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء في كلمته استعداد المحافظة ومدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ بمعاونة أجهزة الدولة لما لشرم الشيخ من خبرة كبيرة في استضافة أكبر المؤتمرات العالمية، منوها إلى أن الاستعدادات بالمدينة تشكل إطار عمل متكامل بين أجهزة المحافظة قادر على إنجاح المؤتمر.

وأضاف المحافظ أن هناك خطة تطوير كبرى بالمدينة تشمل عمليات رصف ورفع كفاءة وتوسعة لكافة الشوارع فضلا على طلاء كافة المباني باللون الأبيض لكونها مدينة السلام وإضافة المساحات الخضراء والتشجير وكافة أعمال التجميل وتفعيل العمل بالطاقة الشمسية عن طريق شركات متخصصة، مشيرا إلى أن المدينة وفرت موقعين لإنشاء محطات الشحن الكهربائي للحافلات التي ستعمل بالمؤتمر ويقدر عددها ب 400 حافلة كما تم إلزام كافة الفنادق الكبرى بتخصيص أماكن لشحن السيارات وتحويل كافة سيارات الاجرة للعمل بالكهرباء وتوفير زي مميز للسائقين .

وأشار المحافظ إلى أن شرم الشيخ بها 64 ألف غرفة فندقية قادرة على استضافة ضيوف المؤتمر لافتا إلى أنه يجري تطوير كافة المراكب السياحية لتوفير عنصر الترفية والرحلات البحرية للضيوف على هامش المؤتمر، بالإضافة للاستعدادات والتطوير الجاري بمطار شرم الشيخ الدولي الذي سيكون جاهزا لاستقبال أكثر من 10 مليون زائر ابتداء من أغسطس القادم بالإضافة للمستوى المتميز للمنظومة الأمنية واستخدامها لأكبر الوسائل التكنولوجية والمراقبة بالكاميرات لتوفير الأمن والأمان.