التموين: تحويل 9 آلاف مخبز للعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن

القاهرة - أ ش أ:

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم خلال الفترة الماضية تحويل نحو 3156 مخبزا بلديا مدعما للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من استخدام السولار في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال كمال - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - "إن إجمالى عدد المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي بلغ حتى الآن نحو 9 آلاف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية".

وأوضح أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يأتي ترشيدا للطاقة، ومراعاة للعناصر البيئية والاجتماعية، وتحقيقا للاستفادة المثلى من تلك الثروة الطبيعية، كما أنه يساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة، من خلال تقليل خطر الانبعاثات الضارة، من الكربون، ويتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

وأضاف أن استخدام الغاز الطبيعي يساعد المخابز على تطوير إنتاجهم، وتحسين جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين.