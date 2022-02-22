نقيب "الزراعة" يطالب 3 قطاعات بتطبيق الأدنى للأجور

07:19 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
نقيب "الزراعة" يطالب 3 قطاعات بتطبيق الأدنى للأجور

خلال لقاء

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كتب- يوسف عفيفي:

طالب المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة واستصلاح الأراضي، شركات استصلاح الأراضي، وجميع الشركات العامة والخاصة في القطاع الزراعي والري والصيد، بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور بصرف الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في تلك الشركات والمقررة بـ 2400 جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس النقابة العامة للزراعة، اليوم الثلاثاء مع رؤساء اللجان النقابية بالشركات التابعة.

وأوضح مرسال، في بيان اليوم، أن تطبيق هذا القرار يأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الحياة الكريمة للعمال، ورفع رواتبهم، حيث وجه الرئيس رفع الحد الأدنى إلى 2700 مع أول يوليو.

ودعا نقيب الزراعة، العمال إلى الاستمرار في التواصل مع العمال في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لتوعيتهم بحقوقهم المشروعة وواجباتهم من أجل الاستقرار في مواقع العمل.

ووجه مرسال، الشكر والتقدير لعدد من رؤساء اللجان النقابية على دورهم البارز والفعال خلال فترة عملهم بالعمل النقابي على مدار سنوات كثيرة من أجل خدمة العمال والتواصل معهم، ومنهم عادل جوهر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العقارية المصرية، وعماد الحفناوي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الكراكات.

عيد مرسال النقابة العامة للزراعة المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور

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