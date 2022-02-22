التنبؤ بالفيضان ينشر خريطة الأمطار المتوقعة الأربعاء والخميس

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن توقعات سقوط الأمطار على المحافظات يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ويتوقع المركز أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مم غدًا الأربعاء 23 فبراير، وقد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري.

كما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1 إلى 10 مم يوم الخميس 24 فبراير، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مم وقد تصل شمال الصعيد.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الأربعاء 23 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 24 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.