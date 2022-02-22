الري: إجراءات قانونية ضد مواطن زور مستندات رسمية لقطعة أرض

كتب - أحمد مسعد:

قالت وزارة الرى، إن أحد المواطنين زوّر عددًا من المستندات الرسمية تتدعي موافقه الوزارة على الطلب المقدم منه بالترخيص بإقامة مشروع على قطعة أرض تحت ولاية الوزارة بمحافظة المنيا.



أضافت الوزارة في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا المواطن، وقامت الأجهزة الأمنية بضبط المزور وجاري استكمال التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.



وأكدت الوزارة أنه لا تهاون مع أي تصرفات غير قانونية يقوم بها البعض للتعدي علي أملاك الوزارة، مع اتخاذ الوزارة وبشكل فوري كافة الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه الأفعال.