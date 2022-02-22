وزير الأوقاف لـ"النواب": تدريب 100 إمام على قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العمل من أهم وأبرز المحاور التي يجب إلقاء الضوء عليه، ومن أهم رسائل الأديان رسالة عمار الكون والعمل، متابعا:" حتى لو الانسان هيموت يعمل لأخر نفس، قضية فرص العمل تستوجب دعم كبير وهناك بعض المقترحات تدعم هذه الفكرة وتساهم بشكل كبير فى توفير المزيد من فرص العمل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليو، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف.

وتابع جمعة: "الوزارة نفذت العديد من المشروعات الضخمة لحسن استثمار مال الوقف وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل، منها على سبيل المثال إنشاء 4910 وحدة فى أسوان ، وحوالى 8 آلاف وحدة فى عدد من المدن، مؤكدا أن مشروع التشغيل خاصة فى المشروعات الصغيرة جزء من عقيدتنا".

وقال وزير الأوقاف:" هناك إشادة بالغة بما وفرته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بشكل مباشر غير مباشر، ولعل مبادرة"حياة كريمة"الأبرز التى ساهمت فى توفير مئات فرص العمل.

واقتراح وزير الأوقاف، تدريب 100 إمام من أئمة الوزارة ومنحهم دورات بشأن قانون المشروعات الصغيرة حتى يكونوا ملمين بكافة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها فى القانون و الحوافز والمنح حتى يتسنى لهم نقل هذه الصورة للمواطنين، على أن يكون هناك ممثلين من جهاز تنمية المشروعات ومجلس الوزراء واللجنة للرد على بعض الاستفسارات حال طلب ذلك حتى تكتمل المنظومة بشكل عام وتلبى الغرض منها وهو توفير فرص عمل التوجه نحو العمل الحر.