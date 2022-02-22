شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، والذي يتم فيه الاحتفال بتأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، على يد الإمام محمد بن سعود.

وقال الأزهر - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الإمام الأكبر يقدر الدور الريادي، الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة الوثيقة التي تربط المملكة والأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة الأمن والأمان وأن يرزق أهلها دوام السلامة والاستقرار.