حدث في 8 ساعات| السيسي يزور الكويت.. وإزالة 3 مناطق بمصر القديمة

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، وموافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري، وإعلان محافظة القاهرة إزالة 4 مناطق كاملة بمصر القديمة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يزور الكويت

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في الكويت مع الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكداً تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.

من جانبه؛ رحب رئيس الوزراء الكويتي بالرئيس ضيفاً عزيزاً على الكويت، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الشهر العقاري

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشكل نهائ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946.

وجاءت موافقة النواب نهائيا وقوفا، وقال جبالي إنه قد سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة وقد توافرت له الأغلبية لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وتأخر التسجيل العقاري والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

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إزالة 3 مناطق كاملة بمصر القديمة

انتهت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة من أعمال لجان حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون- الجيارة - حوش الغجر) تمهيدا لإزالتها ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة، وإعادة مناطق سور مجرى العيون والفسطاط لسابق عهدها مناطق تاريخية ذات جذب سياحي.

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البرلمان يوافق رسميا على قانون الإيجار القديم الاعتباري

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني وذلك بشكل نهائي.

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منخفض جوي بارتفاع 6 كم.. الأرصاد تعلن توقعات جديدة بشأن موجة الطقس السيئ

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، خلال ثلاثة أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من مساء الأربعاء، لتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وأوضحت أن هذه الحالة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري، قد تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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توجيه حكومي بالتخلص من تراكمات القمامة التاريخية بالقاهرة خلال أسبوع

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددا من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة والبالغ عددها 18 حيا لمتابعة آليات عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي تقدمها شركتي "إنفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات و"ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والمرافق العامة وتفعيل عملية الجمع السكني للمخلفات البلدية طبقاً لتعاقد الشركتين مع المحافظة.

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السيسي يهنئ خادم الحرمين بيوم "التأسيس" للمملكة السعودية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس" للملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك" أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس" الذي يعبّر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة"

إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب بسبب كورونا

أعلن مهران عبداللطيف، رئيس حي السيدة زينب بالقاهرة، إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري.

ويتم الاحتفال بمولد السيدة زينب في الثلاثاء الأخير من شهر رجب من كل عام.

وقال مهران، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد يتعذر إقامة الاحتفال بمولد السيدة زينب حفاظا على سلامة المواطنين.

الحكومة: حصر فوري للتعديات على الأراضي الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستكمال متابعاته لملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث استعرض نتائج المرور الميداني لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، ومركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار متابعة ملف حماية الأراضى الزراعية بشكل يومي، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإهدار أجود أنواع أراضينا، بما يُعرّض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، مشيراً إلى أن الأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي لمواطنينا.

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أول تعليق من الري على عكارة نهر النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن عكارة المياه في نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية

وأوضح أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال وأثناء انحدارها في مخرات السيول التي تنتهي عند نهر النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بني سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، والاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة يومي 23 و24 فبراير الجاري.

وقال الدكتورعبد العاطي إن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبي على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، موضحا أن آثارها ستختفي من نهر النيل خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.