مايا مرسي تشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

06:01 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
مايا مرسي تشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

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كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع غير العادي الخامس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، على مدار يومين؛ لدراسة تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث وكل ما يبذلونه من جهد في استمرار عمل المنظمة للخروج بالاتفاقية المعدلة، متمنية لهم كافة النجاح والتوفيق في هذا الإطار.

وأكدت أن مصر تنظر بشكل إيجابي إلى كافة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، موضحة أن الأهمية تكمن في الخروج برؤية توافقية تامة تخدم قضية المرأة ومستقبل المنظمة التي "لطالما حلمنا واستمرينا في العمل بإنجاحها".

وأشارت إلى أهمية أن تتحقق في ذات الوقت المواءمة المطلوبة مع قواعد عمل المنظومة العربية المشتركة ودخول المنظمة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن هذا الملف تعمل عليه مصر بجهد كبير للخروج برأي توافقي، متمنية استمرار نجاحات منظمة المرأة العربية.

وتناول الاجتماع غير العادي، عرض التعديلات ومناقشة المقترحات الواردة من الدول أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة منظمة المرأة العربية

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