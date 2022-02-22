التموين تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر من البرازيل

التموين تتعاقد على شراء 100 ألف طن سكر

كتب- محمد سامي:

أعلنت‏ وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن تعاقدها لشراء 100 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمستلم هي شركة السكر والصناعات التكاملية.

وقالت الهيئة، أن الكمية المتعاقد عليها سوف تصل على دفعتين ‏في شهر يونيو من العام الجاري.

وأضافت الهيئة العامة للسلع ‏التموينية، أن هذه الكمية تأتي كخطوة إستباقية لسد الفجوة بين ‏حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى استمرار شركة السكر والصناعات التكاملية في إنتاج السكر من قصب السكر وتم إستلام كمية 3 ملايين و321 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن، فضلا عن بدء إنتاج السكر بشركات البنجر إعتبارا من 15/2/2022.