وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس
كتب- محمد سامي:
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9/3/2022 إلى يوم الاثنين الموافق 21/3/2022
وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم بإلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
كما ألزم القرار الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو تنشيط التجارة الداخلية مؤكدًا أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو المنتجات الجلدي أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.
وأضاف إلى وجود توجيهات مشدده من وزير التموين، للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع و من الالتزام بالأسعار الموضوعة وبضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الأوكازيون للتأكيد من وجود التخفيضات و بضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.
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