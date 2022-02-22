وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس

05:29 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس

الأوكازيون الشتوي

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كتب- محمد سامي:
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 اعتبارًا من يوم ‏الأربعاء الموافق 9/3/2022 إلى يوم الاثنين الموافق 21/3/2022

وشمل ‏القرار الصادر من وزير التموين ‏والتجارة الداخلية اليوم بإلزام الجهات التي تريد المشاركة في التصفية ‏الموسمية بضرورة الحصول على إذن مسبق من مديريات التموين ‏والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما ألزم القرار ‏الجهات المشاركة في الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية ‏مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال ‏الشهر السابق على التصفية.

‏وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن التصفيات الموسمية سواء الصيفية أو الشتوية الهدف منها هو ‏تنشيط التجارة الداخلية مؤكدًا أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في توفير كل احتياجات المواطن سواء من الأدوات المنزلية أو ‏المنتجات الجلدي أو الملابس بتخفيضات تصل إلى 50%.

وأضاف إلى ‏وجود توجيهات مشدده من وزير ‏التموين، للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المحال ‏المشاركة للتأكد من جودة المعروض من السلع و من الالتزام بالأسعار ‏الموضوعة وبضرورة التأكد من فواتير البيع قبل بدء الأوكازيون للتأكيد ‏من وجود التخفيضات و بضرورة وضع سعرين على السلع المباعة قبل ‏وبعد الدخول في الأوكازيون.

الأوكازيون الشتوي تخفيضات الملابس وزارة التموين علي المصيلحي

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