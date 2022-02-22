وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان

كتب- مصراوي:

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، في حضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وممثلي الشركة المنفذة.

وقالت عبد الدايم: إن قصور الثقافة بمختلف ربوع مصر تعد وسيلة فاعلة لاحتضان الشباب والنشء الجديد واكتشاف وتنمية مهارات المبدعين منهم باعتبارهم نواة لأجيال مستنيرة قادرة على المشاركة الإيجابية فى خطط التنمية المرجوة.

وأضافت: إن مشروع قصر ثقافة أبو سمبل يمثل أحد نماذج المحاور الاستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التى تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى تواصل خطط تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكافة أبناء الوطن، ووجهت بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمنى المعد تمهيدا لانضمامه لمنظومة العمل الثقافى في الصعيد باعتباره نافذة إبداعية لأهالي المحافظة وضيوفها من الاجانب تعبر عن هوية مصر وحضارتها.

يذكر أن قصر الثقافة بأبو سمبل بمحافظة اسوان بدأ العمل فى انشائه مارس 2017 بتصميم يعتمد على الحوائط الحاملة بطراز العمارة البيئة من القباب على ارض بمساحة 5170 م ويقام المبنى على مساحة 3700 م بنسبة 72 % من المساحة الكلية ومكون من دور أرضي يشمل غرف اقامة للوافدين من الفنانين، مدير القصر، الإدارة، الكهرباء، الحرف اليدوية، انشطة الطفل، أما الدور الأول فيضم غرف إقامة للوافدين من الفنانين، مقهى ثقافي، صالة كبار الزوار، مكتبة عامة، مسرح مكشوف، غرف فنانين وإسقاط، منطقة خدمات، مطعم ومخزن.