إزالة 31 حالة بناء على أملاك دولة في 3 مناطق بالجيزة- صور وفيديو​

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

ونفذت المحافظة، من خلال مركز الواحات البحرية، 20 قرار إزالة واسترداد أراضي أملاك الدولة على مساحة ٢٥١٧٥م٢ وذلك في إطار الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وشملت التعديات التي تم إزالتها بقرية منديشة ومنطقة مثلث العجوز إزالة أسوار من بلوك الحجر الجير ومنشآت وغرف غير مسقوفة غير مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بجريد النخيل والخشب.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أطفيح بحملة إزالة تعديات على الأراضي ولاية الري حرم الترعة البرمبليه بعدد 5 حالات بمساحة ١٥٠٠م عبارة عن مزروعات ومبان مخالفة.

وواصلت محافظة الجيزة، إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، وتم إزالة ٦ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة (١٢٥٥م٢) بمدينة الحوامدية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.