محمود بدر: وزير المالية لا يملك الحس السياسي

02:37 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
محمود بدر: وزير المالية لا يملك الحس السياسي

محمود بدر

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كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود بدر، إن وزير المالية ليس لديه حس سياسي.

وأضاف خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة ضريبة التصرفات العقارية: أن المواطن يآن، وهي ليست المرة الأولى التي يأتي فيها وزير المالية للبرلمان حاملا المزيد من فرض الضرائب.

واصل بدر: كيف يمكن الدفاع عن القانون وتعديلاته في دوائرنا وأمام المواطنين، اللذين يشعرون بأن الحكومة تقوم بفرض الضرائب تلو الأخرى، و"الناس بتقول إن وزير المالية مش بيعمل حاجة غير فرض الضرائب".

واختتم بدر: أتمنى من وزير المالية أنه يراجع كل شئ دستوريا وقانونيا قبل أن يأتي لنواب البرلمان، وأن يراعي الظروف السياسية والإنسانية للمواطن.

وأبدى بعدها وزير المالية اعتراضا لرئيس النواب على وصفه بأنه لا يملك الحس السياسي، وهو ما وجه حياله المستشار حنفي جبالي بحذف الكلمة من المضبطة.

محمود بدر وزير المالية حنفي جبالي ضريبة التصرفات العقارية

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