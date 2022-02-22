رسميا.. إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب بسبب كورونا

كتب- محمد نصار:

أعلن مهران عبداللطيف، رئيس حي السيدة زينب بالقاهرة، إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري.

ويتم الاحتفال بمولد السيدة زينب في الثلاثاء الأخير من شهر رجب من كل عام.

وقال مهران، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد يتعذر إقامة الاحتفال بمولد السيدة زينب حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار رئيس حي السيدة زينب إلى أنه يتم في الوقت الحالي بحث إمكانية إقامة فعالية تقتصر على بعض المنشدين على نطاق ضيق.

والسيدة زينب من أهم النماذج النسائية في المجتمع الإسلامي، وكان لها دور بارز في مجالس الحكم بقدرتها على تفسير القرآن الكريم والأحاديث وما تمتلكه من بحر في العلوم ومجالس الذكر والعبادة.