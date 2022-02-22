رسميا.. إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب بسبب كورونا

02:36 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
رسميا.. إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب بسبب كورونا

مولد السيدة زينب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلن مهران عبداللطيف، رئيس حي السيدة زينب بالقاهرة، إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري.

ويتم الاحتفال بمولد السيدة زينب في الثلاثاء الأخير من شهر رجب من كل عام.

وقال مهران، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد يتعذر إقامة الاحتفال بمولد السيدة زينب حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار رئيس حي السيدة زينب إلى أنه يتم في الوقت الحالي بحث إمكانية إقامة فعالية تقتصر على بعض المنشدين على نطاق ضيق.

والسيدة زينب من أهم النماذج النسائية في المجتمع الإسلامي، وكان لها دور بارز في مجالس الحكم بقدرتها على تفسير القرآن الكريم والأحاديث وما تمتلكه من بحر في العلوم ومجالس الذكر والعبادة.

مولد السيدة زينب حي السيدة زينب شهر رجب إلغاء مولد السيدة زينب فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. منخفض جوي بارتفاع 6 كم.. الأرصاد تعلن توقعات جديدة بشأن موجة الطقس السيئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا