وزير الإسكان يعتمد 245 فدانًا لإقامة نشاط سياحي بمطروح

02:35 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
وزير الإسكان يعتمد 245 فدانًا لإقامة نشاط سياحي بمطروح

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 949 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى: يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 245.14 فدانا بما يعادل 1029573 متر مربع (مليون وتسعة وعشرون ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعون مترا مربعا) والمخصصة للجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية بالدقهلية لإقامة مشروع سياحي لمنطقة الجفيرة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع اللجنة بتاريخ 14/10/2021 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

عاصم الجزار وزير الإسكان نشاط سياحي مطروح

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