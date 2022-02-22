وزير السياحة يقرر إخضاع منطقتين بسوهاج وأسيوط لقانون حماية الآثار

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قراران للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقما 301 و310 لسنة 2021.

ونص القرار رقم 301: إخضاع منطقة الهجارسة جنوب جنوب غرب سوهاج بمحافظة سوهاج بمساحة 1645325 متر مربع بواقع (391 فدانا، و15 قيراطا، و23.989 سهم) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

ونص القرار رقم 310: إخضاع منطقة قاو الكبير المعروفة باسم (عزبة يوسف) الكائنة بمركز البداري بمحافظة أسيوط بمساحة (169 فدانا، و11 قيراطا، و6 أسهم) والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: