القوى العاملة: قرار جديد بشأن تظلمات أصحاب العمل والعمال بالإمارات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن هذا القرار يأتي تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وبما يؤكد على مبدأ النزاهة والشفافية في التعامل مع أصحاب العمل والعمال وتوفير قناة، خصوصا لسماع صوتيهما حيال القرارات المتخذة من الوزارة والمتعلقة بأي طرف منهما لاسيما من حيث التظلم من قرار رفض تصريح العمل والغرامات الإدارية ووقف المنشأة والتظلم من حظر منح تصريح عمل للعامل وغيرها من القرارات.

وأوضحت أن القرار الوزاري حدد مدة 30 يوما لتقديم طلب التظلم تحسب من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر عن الوزارة بحقه على أن يكون الطلب مسببا ومرفقا به كافة المستندات المؤيدة له.

وتابعت: يتم البت في طلب التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم طلب التظلم والوحدات التنظيمية في الوزارة بقراراتها لاتخاذ اللازم بشأنه، ويتم تقديم التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة mohre.gov.ae أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة المتوافر في متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، حيث سيتم إشعار صاحب طلب التظلم بالنتيجة فور الانتهاء من النظر في الطلب من قبل اللجنة.

ويمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه بالدخول إلى خدمة الاستعلام في الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيقها الذكي أو عبر مركز الاتصال 80060.