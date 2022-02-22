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مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك أول يونيو

01:05 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك أول يونيو

مصر للطيران

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كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة التايلاندية "بانكوك"، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو القادم بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا، وذلك في إطار خطة الشركة الوطنية لاستئناف الحركة الجوية إلى العديد من النقاط التي كانت قد توقفت بسبب تداعيات كورونا.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة عودة تشغيل جميع خطوط الشبكة الجوية والتي كانت توقفت قبل جائحة كورونا إلى جانب افتتاح عدد من الخطوط الجديدة لاستكمال خطة التطوير التي وضعتها الشركة وبما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ودول العالم.

وأضاف أبوالعينين: من المقرر أن تبدأ الشركة في تسيير رحلاتها المباشرة إلى بانكوك أيام "الاثنين والأربعاء والجمعة" بطائرات الشركة من طراز الإيرباص A330/300، والتي تسع لعدد 301 راكب والمزودة بمقاعد Flat Bed بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع المقاعد بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

وتابع أنه يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم المباشرة بين القاهرة وبانكوك عن طريق الموقع الإلكتروني "egyptair.com" ومكاتب الشركة ووكلاء السياحة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 داخل مصر.​

مصر للطيران بانكوك تايلاند عمرو أبوالعينين الحركة الجوية

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