النقل: إيفاد وفد مصري لإعداد خطة تطوير للسكة الحديد بالأردن

كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، وزير النقل الأردني، للتباحث حول تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا على أن وزارة النقل المصرية تضع كافة إمكاناتها في خدمة في وزارة النقل الأردنية.

وأعرب وزير النقل الأردني عن سعادته بالتعاون بين الجانبين، مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، ومؤكدا على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل الأردنية لزيادة حجم التعاون المشترك في مختلف قطاعات النقل، موجها الشكر لوزير النقل المصري على التعاون الإيجابي والمثمر في كافة الموضوعات المتعلقة بتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الجانبين.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال السكك الحديدية، وطلب الجانب الأردني قيام وفد من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية بزيارة الأردن للتعاون مع الجانب الأردني في تطوير خط السكك الحديدية الذي يمتد من مدينة الزرقاء إلى العاصمة عمان حتى المطار وإعداد دراسة فنية متكاملة عن خطة التطوير.

ومن جانبه، الفريق كامل الوزير، مسئولي السكة الحديد، بإيفاد وفد من أفضل المهندسين المتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى أحد الاستشاريين المتخصيين من جامعة القاهرة لعمل المعاينات للخط على أرض الواقع وإعداد الدراسة الفنية المطلوبة.

كما أعرب الجانب الأردني عن رغبته في التعاون المشترك بمجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحب به وزير النقل، مؤكدا على أن هذا المعهد "صرح تعليمي تدريبي ضخم يضاهي المعاهد الموجودة بالدول المتقدمة"، وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب في هذا المجال.

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الجانبان على أن شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة العربية البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى طلب إحدى الشركات السويسرية العاملة في مجال سفن الكروز لتسيير سفن سياحية من العقبة إلى شرم الشيخ والغردقة وصولا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.