الري: نستهدف تأهيل 500 كم مساقٍ وتحويل 60 ألف فدان للري الحديث بالقليوبية

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه.

جاء الاجتماع بحضور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والسيد شلبي، رئيس مصلحة الري، وإبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، وأسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، ومحمود السعدي، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، ومحمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تنفذها الوزارة حاليا تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.

وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كم بمحافظة القليوبية بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو القادم، وقد تم حتى تاريخه طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 207 كم، وجار تنفيذ 88 كم تم نهو 17 كم منها حتى تاريخه، ويستمر العمل في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبدالعاطي أن 16668 منتفعا قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 840 قطعة بمساحة إجمالية 13070 فدانا، مشيرا إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ 54.60 ألف فدان، وجار التنفيذ بمساحات تصل إلى 7745 فدانا تم نهو 498 فدانا منها.

ووجه الدكتور عبدالعاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيا مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدا على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والقيادات المحلية والتنفيذية، والتي تعد أحد أدوات التوعية التي أسهمت في قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في زمام 1.2 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

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