استعدادا لـ "قمة مصرية كويتية".. السيسي يصل الكويت

كتب- محمد سامي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل إلى دولة الكويت في مستهل زيارته لها اليوم الثلاثاء.

وكان صرح السفير بسام راضي، متحد رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه صباح اليوم إلى دولة الكويت، حيث تأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة (المصرية / الكويتية) التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.