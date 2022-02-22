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شوائب عالقة وارتفاع حرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

10:27 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافئ على جنوب البلاد نهارا.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية، كما تسجل على السواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وشمال الصعيد 23 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة على القاهرة

سجلت درجة الحرارة على القاهرة الساعة 10 صباحا نحو 19 درجة مئوية والظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة والتي انخفض معها مستوى الرؤية إلى 4000 متر.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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