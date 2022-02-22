العناني: معبد أبوسمبل يستحق أن يكون العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا السبع

كتب- مصراوي:

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل والتي تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم 22 أكتوبر والأخرى 22 فبراير من كل عام.

ويعد تاريخ هذه الظاهرة والذي يوافق اليوم الثلاثاء 22/02/2022 تاريخا استثنائيا لن يتكرر.

وقد حضر ظاهرة التعامد اليوم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ولمياء كامل، مساعد الوزير للترويج، وبعض قيادات الوزارة والمحافظة، وعدد من المدونين المصريين والأجانب من جميع دول العالم.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل تعتبر ظاهرة فلكية هندسية فريدة في العالم، موضحًا أن معبد أبوسمبل يستحق أن يكون العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم؛ حيث أن قصة اكتشافه والنقوش على جدرانه وألوانها في حد ذاتها عجيبة، وعليها سُجلت معركة قادش وأول معاهدة سلام في تاريخ البشرية.

وأضاف أن تاريخ هذه الظاهرة اليوم هو تاريخ استثنائي لن يتكرر حيث يوافق 22/02/2022 معربا عن سعادته بوجود عدد كبير من الزائرين المصريين والذين جاءوا خصيصا من جميع المحافظات المصرية لمشاهدة ظاهرة التعامد على معبد رمسيس الثاني بأبو سمبل.

وقد تم وضع شاشة عرض كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد اليوم لنقل ظاهرة التعامد للجمهور وإعادة إذاعة العرض الفني الذي تم تقديمه مساء أمس.

جاء هذا في إطار الفعالية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة بأبوسمبل بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس والتي شملت عرض فني باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، يسرد قصة اكتشاف معبد الملك رمسيس الثاني بأبوسمبل وعملية إنقاذه وتفكيك أحجاره ونقلها وإعادة تركيبها في موقعه الجديد أمام بحيرة ناصر في ستينيات القرن الماضي.

كما سلط العرض أيضا الضوء على قصة حياة الملك رمسيس الثاني، ومعركة قادش وأول معاهدة سلام تم إبرامها في العالم والمدونة على جدران معبده، بالإضافة إلى إطلاق العديد من البالونات الطائرة المضيئة لتزيين وتجميل إضاءة سماء أبوسمبل ليلا في رسالة حب وسلام للعالم أجمع من أبوسمبل في هذا اليوم المميز.

وقد أعقب العرض الفني قيام وزارة الثقافة بحفل ختام لفعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون والذي تشارك في رعايته وزارة السياحة والآثار، قدمت خلاله عرضا فنيا ثقافيا مميزا تحت عنوان "موال الشمس" والذي يعرض عروض استعراضية من الفلكلور الشعبي لكل المحافظات المصرية.​