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اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت لبحث محاور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

08:13 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى الكويت لبحث محاور التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس السيسي

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كتب- محمد سامي:

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه صباح اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن

زيارة الرئيس تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة، حيث من المقرر أن يبحث الرئيس مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث محاور التعاون الكويت زيارة الرئيس تعزيز العلاقات الثنائية

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