متى تحقق مصر الاكتفاء بنسبة 80% من محصول القمح؟ الزراعة تجيب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة وضعت عددًا من السياسات للنهوض بمحصول القمح من أجل تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 80%، من خلال رؤية مصر 2030 وبرامج التوسع الأفقي والمليون ونصف مليون فدان ومشروع توشكى.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريح لمصراوي اليوم الاثنين، أنه تم تحديد مساحات زراعة التقاوي والكميات المتوقع إنتاجها منها وفقًا للسياسة الصنفية لقسم بحوث القمح والسياسة العامة في تحديد مساحات القمح المستهدف زراعتها.

وأشار "خليل"، إلى أن هناك تنسيق كامل مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات إنتاج التقاوي العاملة في مصر، لاكثارها وتوزيعها على المزارعين كتقاوي معتمدة عالية الجودة والنقاوة الوراثية والطبيعية.

وأوضح أن مصر حاليًا تمتلك 11 صنفًا من القمح، لافتًا إلى أن استنباط الصنف الواحد يستغرق من 10 إلى 11 عامًا، مؤكدًا أنه خلال 3 سنوات سوف يتم تغطية 100% من المساحة المنزرعة بتقاوي مصرية مضمونة ومعتمدة.

وتابع: "القدرة الإنتاجية للأصناف الجديدة تصل إلى 30 إردبا للفدان"، في حين أن العادي 19 إردبا، مضيفاً، أن الطن يساوي 7 إردب، ومصر تنتج 9.4 ملايين طن، وتنتج 55% مما تستهلكه.

يذكر أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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