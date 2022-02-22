موجة جديدة واستقرار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس في 6 أيام مقبلة

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(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة على مدار 6 أيام اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 22 فبراير وحتى الأحد 27 يناير 2022.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

- الثلاثاء 22 فبراير:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى ةالوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

اعتبارًا من مساء الأربعاء 23 فبراير إلى الجمعة 25 فبراير:

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- الأربعاء 23 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 24 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الجمعة 25 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اعتبارًا من السبت 26 فبراير استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

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