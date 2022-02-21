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الطقس غدًا الثلاثاء: الأرصاد تعلن درجات الحرارة.. وصقيع وثلوج في هذه المناطق

10:37 م الإثنين 21 فبراير 2022
الطقس غدًا الثلاثاء: الأرصاد تعلن درجات الحرارة.. وصقيع وثلوج في هذه المناطق

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، على كافة الأنحاء، كما تسجل الحرارة على القاهرة 22 درجة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، إن حالة الطقس غدًا تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

القاهرة الكبرى

- طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

الوجه البحري

- طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

السواحل الشمالية الغربية:

- طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ويوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

طقس جنوب سيناء:

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا: ويوجد ثلوج على كاترين.

شمال الصعيد

- طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا.

جنوب الصعيد

- طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا تصل حد الصقيع.

- يوجد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الطقس درجات الحرارة ثلوج الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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