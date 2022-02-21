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ضبط 1350 عبوة مستلزمات جراحة الأسنان مع راكب قادم من تركيا بالمطار

10:32 م الإثنين 21 فبراير 2022
ضبط 1350 عبوة مستلزمات جراحة الأسنان مع راكب قادم من تركيا بالمطار

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 1372 عبوة من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من اسطنبول، اشتبه توني فكري رئيس قسم في راكب مصري الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أجسام معتمة ومتماثلة، وبالعرض على أميرة طلبة مدير الحركة كلفت أحمد سعيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 1372 عبوة بها مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر تامر قاسم مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي مستلزمات جراحة الأسنان تركيا

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