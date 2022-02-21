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الجيزة: إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بأبو النمرس والبدرشين وأطفيح

10:31 م الإثنين 21 فبراير 2022
الجيزة: إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفات بناء بأبو النمرس والبدرشين وأطفيح

مخالفات بناء

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(أ ش أ):

شنت أجهزة محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، في إطار تكليفات المحافظ أحمد راشد لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف جهود إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين .

وقامت أجهزة المحافظة بمركز ومدينة البدرشين بإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية أبوصير وسقارة، تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتمت إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بقرية الكدايه على مساحة ١٥٠ م بمركز ومدينة أطفيح، وفي مركز ومدينة أبو النمرس تمت إزالة 3 حالات بناء مخالف، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالف بعقار بطريق مصنع البصل، وفي مركز ومدينة الصف تم التعامل مع 3 حالات بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية.

هذا المحتوى من

Asha
مخالفات بناء تعد على أراض زراعية الجيزة

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