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التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوي لـ3425 وتحرير 476 ‏مخالفة ‏

10:26 م الإثنين 21 فبراير 2022
التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوي لـ3425 وتحرير 476 ‏مخالفة ‏

الأوكازيون الشتوي

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كتب- محمد سمير:

أعلنت وزارة التموين والتجارية ارتفاع عدد المحال المشاركة بموسم التصفية ‏الموسمية "الأوكازيون الشتوي" إلى 3425 محلًا، وذلك منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي.‏

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية ‏والمعاملات التجارية بالوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تحرير 476 محضر مخالفة تنوع بين 8 عدم ‏إعلان عن الأسعار، و346 العمل بدون تصريح، و124 أوكازيونًا وهميًا ومخالفة لغة عربية (استخدام لغة أجنبية في الإعلان دون العربية).‏

وأضاف أن الوزارة تستهدف مشاركة ‏‏من 3000 إلى 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال ‏الموسم الجاري، لافتًا إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تقوم جميع ‏المديريات على مستوى الجمهورية بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في ‏الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في ‏‏موسم التخفيضات الشتوية‎.

وأوضح أبو الفضل أنه طبقًا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على ‏السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من ‏‏إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل‎.‎، مؤكدًا ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة ‏القانونية حال تقديم عروض ‏‏وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة‎.

الأوكازيون الشتوي وزارة التموين التصفية ‏الموسمية

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