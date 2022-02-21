التموين: ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون الشتوي لـ3425 وتحرير 476 مخالفة
كتب- محمد سمير:
أعلنت وزارة التموين والتجارية ارتفاع عدد المحال المشاركة بموسم التصفية الموسمية "الأوكازيون الشتوي" إلى 3425 محلًا، وذلك منذ بدء فترة التخفيضات في 7 فبراير الماضي.
وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بالوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تحرير 476 محضر مخالفة تنوع بين 8 عدم إعلان عن الأسعار، و346 العمل بدون تصريح، و124 أوكازيونًا وهميًا ومخالفة لغة عربية (استخدام لغة أجنبية في الإعلان دون العربية).
وأضاف أن الوزارة تستهدف مشاركة من 3000 إلى 3500 محل في الأوكازيون الشتوي خلال الموسم الجاري، لافتًا إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تقوم جميع المديريات على مستوى الجمهورية بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، وذلك من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.
وأوضح أبو الفضل أنه طبقًا للقرار الوزاري فإن كل محل سيكون له الفرصة في تقديم تخفيضات على السلع المتاحة لديه لمدة 15 يوما من إجمالي فترة الأوكازيون المحددة بشهر كامل.، مؤكدًا ضرورة إعلان المحال عن التخفيضات الحقيقية على السلع المعروضة بها منعا للمساءلة القانونية حال تقديم عروض وتخفيضات وهمية على السلع والمنتجات المختلفة.
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