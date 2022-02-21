بـ65 جنيهًا.. رئيس حديقة الحيوان: زيادة تذكرة الثلاثاء ليست جديدة وباقي الأيام بـ5 فقط

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إن أسعار تذاكر دخول الحديقة لم تشهد أي ارتفاع.

وأضاف رجائي لمصراوي، أن يوم الثلاثاء هو يوم الإجازة في الحديقة من أجل مباشرة أعمال الصيانة الدورية، وهو فقط الذي تكون فيه تذكرة الدخول بـ65 جنيهًا.

وتابع الدكتور محمد رجائي: "الأفواج السياحية هي التي يمكن لها زيارة الحديثة في أيام الثلاثاء وهذا الأمر قائم منذ فترة وليس بجديد، ويكون ذلك أيضًا من خلال الحجز المسبق".

وأوضح أنه بالنسبة للجمهور العادي فهذا اليوم إجازة من زيارة الـ65 جنيهًا: "ده يوم صيانة وإجازة للحديقة، وكل الأيام الباقية التذكرة بخمسة جنيهات فقط دون أي زيادة".

يذكر أن سعر تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع تبلغ 65 جنيهًا بينما باقي الأيام تكون بـ5 جنيهات.

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