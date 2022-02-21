لتساوي المراكز القانونية.. برلماني: مناقشة قانون الإيجار القديم فرصة لتحقيق العدالة الاجتماعية

(مصراوي):

ربط عضو مجلس النواب النائب أحمد دراج بين مناقشة قانون الإيجار القديم وبين تحقيق العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة.

وقال النائب دراج في تصريح لموقع "مصراوي"، إن التحركات الحكومية والبرلمانية الحالية بشأن وضع مشروع قانون الإيجار القديم السكني والتجاري عمل مشهود ويجب الإشادة به، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم العوار الدستوري عند وضع القانون ومناقشته.

وأضاف أن تقديم الحكومة لمشروع قانون بشأن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية يمثل مجهودًا منقوصًا وغير موفق، مشددًا على ضرورة فتح الملف بشكل كامل من كافة الزوايا.

وأشار إلى أن مناقشة مجلس النواب لهذا القانون دون تعديله من الحكومة ووضع الأشخاص الطبيعيين يمثل نقطة سوداء في هذا الطريق الملغم، مؤكدًا أن مسألة الإيجار القديم مسألة شائكة والشارع المصري ينتظرها بشكل سريع.

ونوه النائب دراج إلى أن قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية وضع الحكومة والمجلس في مأزق كبير في الشارع المصري، موضحا أن هذا الأمر فسر على أنه مخرج للحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

وتابع القول: "هذا الاجتزاء من قانون الإيجار القديم ما هو إلا التزام دستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 5/مايو 2018 بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الإعتبارية وهنا سنواجه مشكلة وهم الأشخاص الطبيعيين لتساوي المراكز القانونية".

وأردف قائلًا: "لكن هذا الاجتزاء لا يطلق عليه إلا بداية لحل مشكلة شائكة فمن الصعب أن الدولة يحكمها قانونين قديم وجديد لا يوجد سلعة أو عين أو وحده تؤجر بأثر رجعي أو بسعر قديم ولا تكون السلع المباعة أو المقدمة.من الأماكن الإيجار القديم تكون مخفضة".

ونوه إلى ذلك بالقول: "عدم ضم الأشخاص الطبيعيين يضع الجميع في أزمة قد تكون دستورية. إتاحة ما يقارب من 800 ألف وحدة لغير الغرض السكني وإدخالهم للاقتصاد الرسمي وسداد الضريبة العقارية العادلة قد تكون بداية موفقة للثروة العقارية".

وعلى جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع وكان مدرجا أيضا الأسبوع قبل الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني).