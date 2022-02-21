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الأوقاف: عشرة آلاف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية

08:29 م الإثنين 21 فبراير 2022
الأوقاف: عشرة آلاف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية

الدكتور محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، استخراج عشرة آلاف بطاقة رقم قومي جديدة تنفيذًا لبروتوكول التعاون القائم مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج ثلاثين ألف بطاقة رقم قومي جديد للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أنه يتم استخراج البطاقات للسيدات التي يرشحهن المجلس القومي للمرأة، بناءً على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي في ضوء رسالتها لخدمة المجتمع واهتمامها بالمرأة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ ( 180 ) ألف بطاقة، ليصل العدد بهذا الملحق إلى 190 ألف.

محمد مختار جمعة بطاقات رقم قومي السيدات الأولى بالرعاية المجلس القومي للمرأة

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