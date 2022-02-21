رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل صندوق مصر السيادي

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة ملفات عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي من أجل المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة.

وخلال اللقاء، عرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف طرح عدد من الشركات في البورصة المصرية، حيث عرض ما تم اتخاذه من خطوات لطرح هذه الشركات، ومتطلبات وتصور عملية الطرح.

كما استعرض أيمن سليمان ملامح خطة تطوير حديقة الأسماك، موضحا أنه تم الانتهاء من خطة التطوير، وتم إبرام اتفاق مبدئي مع إحدى الشركات لاستغلال الأنشطة التجارية بالحديقة.

وفي هذا الصدد، أوضح سليمان أن أعمال التطوير ستشمل أنظمة الري والإضاءة وأعمدة الإنارة، إلى جانب إضافة عدد من الأنشطة المختلفة لإعادة إحياء الحديقة، مع الحفاظ على الطابع المميز للحديقة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض تفاصيل خطة تطوير حديقة الأسماك على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، خلال الاجتماع المقبل له، في ضوء ما سبق إقراره بشأن ضرورة موافقة المجلس على أية مقترحات لخطط تطوير الحدائق التراثية.