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رئيس إسكان النواب: الدبلوماسية المصرية استعادت الكثير من دور مصر الريادي في أفريقيا

07:52 م الإثنين 21 فبراير 2022
رئيس إسكان النواب: الدبلوماسية المصرية استعادت الكثير من دور مصر الريادي في أفريقيا

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السنوات ال7 السابقة شهدت تنمية كبيرة بمختلف نواحيها، وفيما يخص سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة إفريقيا، حيث يشكل التوجه نحو أفريقيا تحدياً مهماً وضرورياً اهتمت به القيادة السياسية وعملت على دعمه بكافة الصور جميع المجالات السياسية والاقتصادية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وتابع حمودة، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:" نجحت الدبلوماسية المصرية في أن تستعيد الكثير من دور مصر الريادي في القارة السمراء ، بعد أن استعادت مكانتها الطبيعية في الاتحاد الأفريقي وعمدت إلى توطيد علاقتها وشراكتها السياسية والاقتصادية بالمنظمات الهيئات التابعة للاتحاد ، وكذلك العديد من الدول الأفريقية التي أصبحت مصر لديها مثالا يحتذى به من حيث تجربة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد".

مجلس النواب الدبلوماسية المصرية أفريقيا عماد سعد حمودة

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