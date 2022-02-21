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الإسراء والمعراج.. أحمد كريمة: لم أهدر دم إبراهيم عيسى

07:46 م الإثنين 21 فبراير 2022
الإسراء والمعراج.. أحمد كريمة: لم أهدر دم إبراهيم عيسى

الدكتور أحمد كريمة

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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لم يفتي باهدار دم ابراهيم عيسي ولا غيره، على خلفية حديثه عن الإسراء والمعراج والتي قال فيها إنها وهمية.

وقال كريمة في تصريحات له، الاثنين:"غاية ما قلته ردا على سؤال حكم منكر الإسراء، قلت مرتد، يعني يستتاب، ويرفع أمره للقضاء، لأن الفكر يجيبه بالفكر وليس بالقتل".

وتابع: "كتبي ومنهجي ودعوتي ألازهرية تشهد بذلك، وأتحدى إبراز أي دليل ضدي صوت أو صورة أو كتابة، والله على ما أقول وكيل وشهيد".

كان الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن المعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهيدى عندها جنة المأوى".

وأوضح في تصريحات له، أمس، أن سدرة المنتهي في السماء السابعة والرائي هو الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن منكر المعراج مرتد، و قول البعض أنه فاسق بسبب الاستدلال بالحديث خبر أحاد.

يأتي ذلك بعد حديث الكاتب إبراهيم عيسى، عن حادثة الإسراء والمعراج، خلال برنامجه على قناة القاهرة والناس، والتي قال عنها أنها وهمية.

أحمد كريمة إبراهيم عيسى اهدار دم ابراهيم عيسي الإسراء والمعراج

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