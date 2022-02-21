تأكيدًا لمصراوي.. سلامة الغذاء تقرر سحب أحد أنواع لبن الأطفال من الأسواق

كتب- أحمد جمعة:

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها تلقت إخطار دولي يفيد بقيام شركة ابوت نيوتريشنز ستورجيس بولاية ميتشيجان الأمريكية "ABBOTT" العالمية بسحب طوعي لبعض التشغيلات التي أنتجتها بمصنعها بالولايات المتحدة الأمريكية من عدد ثلاث أصناف من ألبان الأطفال بعد أن تلقت الشركة (4) شكاوى من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأكيدا لمصراوي، أفادت "القومية لسلامة الغذاء"، بإصابة أربعة من الأطفال الرضع الذين تناولوا هذه الألبان ببكتريا Chronobacter sakazaki "or Salmonella Newport. كإجراء احترازي بالرغم من أن الفحص المعملي للعينات التي تحتفظ بها الشركة من المنتجات ذات العلاقة بالشكاوى اثبت سلبية العينات للتلوث بالميكروب Chronobacter sakazaki ، كما تم فحص العينة المحتفظ بها ذات العلاقة بشكوى سالمونيلا نيوبورت وجاءت النتيجة سلبية.

وبدراسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للأصناف التي ورد بشأنها الأخطار تبين أن الأصناف الثلاثة التي قامت الشركة بسحب التشغيلات ذات العلاقة منها في الولايات المتحدة الأمريكية هي:

(1) اليكير Elecare.

(2) اليمنتم Alimentum.

(3) سيميلاك Similac.

وتبين أن الصنفين المحتمل وجود علاقة لهما بالسحب الذي تقوم به الشركة هما، 1) اليكير Elecare (2) اليمنتم Alimentum بينما الصنف الثالث سيميلاك Similac المتداول في الأسواق المصرية لم يتم إنتاجه في مصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية بل تم انتاجها في مصانع الشركة بإسبانيا وأيرلندا وبالتالي فهو آمن للاستهلاك.

وبمراجعة أرقام التشغيلات التي أعلنت الشركة عن سحبها من الأصناف الثلاثة يتبين وجود صنف واحد فقط ذو علاقة بالسحب الطوعي وهو اليكير Elecare.

وبالرغم من سلبية نتائج فحص عينات التي قامت الشركة بإجرائها وبالرغم من سلبية نتائج الفحص التي قامت بها الهيئة للرسائل الواردة من الخارج بالموانئ المصرية وحرصًا على المستهلك المصري توصي الهيئة بفحص عبوات صنف اليكير Elecare التي بحوزتهم من أسفل وعدم استخدام العبوات التي يوجد عليها رقم مزدوج يبدأ من 22 إلى 37 وتحتوي على كود تشغيله “SH” أو “K8” أو “Z2” وتاريخ انتهاء 1 إبريل 2022 أو ما بعده، ليتم إعادة هذه العبوات إلى الصيدلية أو المكان التي تم شراء العبوات منه.

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