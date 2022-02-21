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رئيس الوزراء يتابع الخطوات الأخيرة لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية

06:59 م الإثنين 21 فبراير 2022
رئيس الوزراء يتابع الخطوات الأخيرة لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقها قريبًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، المقرر إطلاقها من قبل الرئيس السيسي، منوهًا إلى أهمية التنسيق بين المهام الموكلة إلى الوزارات المعنية، تحقيقًا لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، من قبل رئيس الجمهورية، نظرًا لدورها في الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية في مختلف القطاعات.

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