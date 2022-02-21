وزيرة البيئة تبحث مع جون كيري التعاون في مواجهة التغيرات المناخية

كتب- محمد نصار:

بحثت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، أوجه التعاون المختلفة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، في إطار استعدات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت ياسمين فؤاد خلال اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمزمع إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تتضمن محورين هما التخفيف والتكيف، مشيرة إلى الأولويات التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج التحول التدريجي للطاقات النظيفة لتضم قطاعات النقل والكهرباء والبترول، مؤكدة على أهمية موضوعات التكيف المدرجة بالاستراتيحية والتي تضم ثلاثة مجالات وهي استنباط أنواع جديدة من المحاصيل لها قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الشواطئ والدلتا وذلك استكمالًا لما قامت به الدولة من جهود تقدر بحوالي سبعة مليارات جنيه لحماية الشواطىء بالإضافة إلى مجال تحلية مياه البحر بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال اللقاء الإطار العام لمصر نحو التحول الأخضر من خلال إعداد حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى سيتم إعلانها في القريب العاجل لتحفيز القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البيئية والتي تحقق عائدا اقتصاديا، ومن أهمها مشروعات الطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.