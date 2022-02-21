أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

وزيرة البيئة تبحث مع جون كيري التعاون في مواجهة التغيرات المناخية

06:38 م الإثنين 21 فبراير 2022
وزيرة البيئة تبحث مع جون كيري التعاون في مواجهة التغيرات المناخية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

بحثت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، أوجه التعاون المختلفة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، في إطار استعدات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت ياسمين فؤاد خلال اللقاء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمزمع إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تتضمن محورين هما التخفيف والتكيف، مشيرة إلى الأولويات التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج التحول التدريجي للطاقات النظيفة لتضم قطاعات النقل والكهرباء والبترول، مؤكدة على أهمية موضوعات التكيف المدرجة بالاستراتيحية والتي تضم ثلاثة مجالات وهي استنباط أنواع جديدة من المحاصيل لها قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الشواطئ والدلتا وذلك استكمالًا لما قامت به الدولة من جهود تقدر بحوالي سبعة مليارات جنيه لحماية الشواطىء بالإضافة إلى مجال تحلية مياه البحر بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال اللقاء الإطار العام لمصر نحو التحول الأخضر من خلال إعداد حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى سيتم إعلانها في القريب العاجل لتحفيز القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البيئية والتي تحقق عائدا اقتصاديا، ومن أهمها مشروعات الطاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

التغيرات المناخية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جون كيري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 8 مصابين في حادث أتوبيس سودانيين بالطريق الإقليمي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا