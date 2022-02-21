"الهجرة" تؤكد الحاجة لترويج ودعم جهود وحدة "لم الشمل" التابعة للأزهر بالخارج

(أ ش أ):

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، اليوم الاثنين، الحاجة لترويج ودعم جهود وحدة "لم الشمل" التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأوساط الجاليات المصرية بالخارج.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة هاشم الحديدي والوفد المرافق له من أعضاء المركز؛ لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمركز في إطار مبادرة "الذرية الصالحة" التي كانت قد أطلقتها الوزارة، في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع وحدة "لم الشمل"؛ بهدف الحفاظ على المصريين بالخارج من الخلافات الأسرية.

وقالت مكرم - بحسب بيان لوزارة الهجرة - إن التعاون مع وحدة "لم الشمل" يستهدف تسوية أي خلافات أسرية للمصريين في الخارج حتى لا يتأثر الجيلان الثاني والثالث من المصريين بالخارج بسبب هذا الخلاف الذي غالبا ما يكون له عواقب سلبية عليهم.

وأثنت على الدور القوي الذي تلعبه الوحدة، مؤكدة أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج، حيث إن هؤلاء يحتاجون لتوعيتهم بقضايا الأمن القومي المصري، مستعرضة جهود الوزارة في تنظيم ملتقيات شباب المصريين بالخارج أبناء الجيلين الثاني والثالث.

وأضافت "خلال هذه الملتقيات نحرص على تنظيم لقاء لهم مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث إنه لابد أن يعلم المصريون بالخارج ويتعلمون مما نتعايش به في مصر".

وتابعت الوزيرة أن المصريين بالخارج يحتاجون كذلك لتقوية أواصر التواصل مع عائلاتهم في الداخل، والتي يجب العمل عليها بشكل كبير حال وجود بعض الخلافات الأسرية التي قد تمنع عودتهم للوطن أحيانا، ولكن بكل تأكيد في ضوء احترام الأحكام القضائية في مصر والدول الأخرى بالتوازي مع السعي للحفاظ على الصحة النفسية لهؤلاء الأبناء، مشددة على أن رجوعهم للوطن أمر مهم من خلال عمل تسوية أسرية؛ للحفاظ عليهم من عوامل الانحراف والاضطراب.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة هاشم الحديدي أهمية دور وزارة الهجرة المحوري والملحوظ في بناء جسور تواصل مع الجاليات المصرية في الخارج بكافة شرائحهم، بما ساهم في تعزيز الشعور بالثقة في الدولة لدى المواطن المصري المقيم خارج الحدود الجغرافية لأرض الوطن.

واستعرض جهود وحدة "لم الشمل"، ومنها إطلاق برامج للتوعية المجتمعية وتدريب المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، والفصل في مشكلات أسرية خاصة بمصريين مقيمين في بريطانيا وكولومبيا والتشيك والنرويج وغيرها من الدول.