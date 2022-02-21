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القوى العاملة: تعيين 740 شابًا وصرف 450 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة في قنا

06:13 م الإثنين 21 فبراير 2022
القوى العاملة: تعيين 740 شابًا وصرف 450 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة في قنا

وزير القوى العاملة محمد سعفان

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كتب- يوسف عفيفي:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا قامت بتعيين 742 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم شاب واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة "قادر باختلاف" ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2437 شاباً منهم 10 شباب "قادرون باختلاف"، وتوفير 160 فرصة عمل، فضلًا عن استخراج 962 شهاة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير في بيان اليوم الاثنين، إلى أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا بإجمالي 476 ألفًا و551 جنيهًا لـ5178 عاملاً من المسجلين، منها 395 ألفاً و560 جنيهًا لـ4621 عاملًا كرعاية اجتماعية، وصرف 80 ألفاً و991 جنيها للرعاية الصحية لـ 557 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

وقال حسام طلبة مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، إنه تم التفتيش العمالي على 539 منشأة، وعمل 3 حملات تفتيش شاملة، أسفرت عن تحرير 32 محضرًا عماليًا، من خلال مفتشي العمل، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين، فضلًا عن تلقي 7 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وتحويل 3 للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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