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متحدث الري: حجم التعديات على نهر النيل وصل إلى 24 مليون متر مربع

06:07 م الإثنين 21 فبراير 2022
متحدث الري: حجم التعديات على نهر النيل وصل إلى 24 مليون متر مربع

إزالة تعديات على نهر النيل

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كتب- أحمد مسعد:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم، إنه في ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، الجاري تنفيذها حاليًا طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغ عدد الإزالات اليومية كالتالي:

- إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة وصل إلى 176,929 حالة بمساحة 24.849 مليون متر مربع.

_ إجمالي أعداد الإزالات المزالة حتى الآن بلغ 450 حالة بمساحة تزيد عن 37 ألف متر مربع.

- إجمالي أعداد الإزالات المتبقية بلغ 135,055 حالة إزالة على مساحة 18 مليون متر مربع.

وأكد غانم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أن الأقصر جاءت من أعلى المحافظات حسب آخر إحصائية، موضحًا أن حملة إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية تعمل حاليًا في 14 محافظة.

محمد غانم التعديات نهر النيل تعديات النيل وزارة الري

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